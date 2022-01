Ciclista e carabiniere salvano donna dal suicidio a Palermo

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Un ciclista e un carabiniere libero dal servizio hanno salvato una donna che stava per togliersi la vita a Palermo. E' successo in via Bonanno, nei pressi del belvedere di Montepellegrino, il giorno di Capodanno ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Il ciclista stava percorrendo i tornanti quando ha visto la donna salire sul muretto con l'intenzione di lanciarsi nel vuoto. In quel momento è transitato a bordo della sua auto un sottufficiale del comando provinciale dei carabinieri, libero dal servizio, con la sua famiglia. Il militare e il ciclista sono riusciti a far desistere la donna dal compiere l'estremo gesto. Passata la paura la donna è salita in auto con il carabiniere ed è stata portata all'ospedale Villa Sofia per essere affidata alle cure dei medici. (ANSA).