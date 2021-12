Crolla costone roccioso nel lungomare a Terrasini

(ANSA) - TERRASINI, 07 DIC - E' crollato nella notte a Terrasini un tratto del costone roccioso di Cala rossa. Il mare in tempesta e il forte vento ha eroso una parte della costa. E' caduta giù all'altezza della scala in cemento che si trova davanti all'Isolotto. A lanciare l'allarme al Comune e a far partire la macchina degli interventi è stato un residente. "Dopo la segnalazione ricevuta stamattina - spiega il sindaco Giosuè Maniaci - siamo stati sul posto insieme alla Guardia costiera e all'ufficio tecnico per un sopralluogo. Abbiamo avvisato la Protezione civile e stiamo procedendo con un'ordinanza di inibizione dell'area demaniale".

"La prima cosa da fare - continua Maniaci - è mettere in sicurezza l'area e il costone. Successivamente cercheremo delle vie alternative per raggiungere l'accesso al mare". (ANSA).