Minore ferito: 10 pistole trovate in zona Camminanti a Noto

Dieci pistole, munizioni di vario calibro, armi bianche e oltre 100 mila euro in contanti. E' quanto hanno sequestrato i carabinieri che questa mattina hanno fatto un blitz nel quartiere di Noto, nel Siracusano, di contrada Arance dolci dove martedì scorso è stato ferito con un colpo alla testa un diciassettenne che è in coma. La zona è stata scelta per risiedervi dalla comunità dei Camminanti. Oltre 200 carabinieri del comando provinciale, supportati dalle unità cinofile, hanno circondato il quartiere ed hanno setacciato casa per casa, alla ricerca di armi detenute illegalmente. Il denaro si trovava in due abitazioni, una parte nascosto sotto una vasca da bagno. Le perquisizioni sono in corso e sono in atto verifiche per accertare eventuali allacci abusivi a condotte idriche o alla rete elettrica. Intanto sono cominciati stamattina, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, gli accertamenti della commissione medica che dovrà stabilire l'eventuale morte cerebrale del 17enne. Gli esami si dovrebbero concludere nel pomeriggio. Per i medici il quadro clinico "anche se stabile resta molto grave".