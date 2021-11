Musica: al via immersive tour per scoprire il Teatro Massimo

(ANSA) - PALERMO, 27 NOV - Dal 28 novembre al 10 dicembre il Teatro Massimo propone un nuovo modo di scoprire la bellezza e i suoni di uno dei teatri più grandi d'Europa, unendo alla visita guidata nelle sale e nei saloni del Teatro anche la possibilità di assistere a un concerto in Sala Grande. Oltre al piacere di visitare un gioiello dell'architettura di fine Ottocento e scoprirne la storia e i segreti, si potrà avere un assaggio della musica che le sue mura ospitano e ascoltare alcune tra le più celebri musiche della tradizione operistica italiana, dall'ouverture da Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini al Va pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi alla Sinfonia da Norma di Vincenzo Bellini. Dopo avere concluso la visita guidata (30') i visitatori prenderanno posto in platea per assistere al concerto (30') con l'Orchestra e il Coro del Massimo. A dirigere l'Orchestra si alterneranno i Maestri Michele De Luca e Daniele Malinverno, mentre il Coro, disposto nei palchi, sarà diretto dal Maestro Ciro Visco. Per chi avesse già visitato il Teatro è possibile assistere al concerto senza la visita guidata. (ANSA).