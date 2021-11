Mostre: progetto Regione per Costanza d'Aragona a New York

(ANSA) - CATANIA, 26 NOV - Una grande mostra a New York incentrata sulla figura di Costanza d'Aragona di cui il prossimo anno ricorrono ottocento anni dalla morte. È il progetto al quale sta lavorando l'Istituto italiano di cultura di New York e che avrà il patrocinio della Regione Siciliana. Ne hanno discusso a Palazzo Orlèans il presidente della Regione Nello Musumeci, l'assessore dei Beni culturali Alberto Samonà e il direttore dell'Istituto, Fabio Finotti.

L'incontro, si sottolinea dalla Regione Siciliana, è servito per gettare insieme le basi di una collaborazione fra istituzioni e la mostra sarà il cuore di un progetto su più fronti che investirà vari ambiti della cultura siciliana e della centralità dell'Isola nel cuore del Mediterraneo. (ANSA).