Violenza donne: campagna social della Cna

(ANSA) - TRAPANI, 25 NOV - Da Torino, passando per Roma, fino a Trapani. Tutte le donne di Cna Impresa Donna, supportate da numerosi uomini, stanno riempiendo i social con la parola #Rispetto, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

"Dobbiamo riappropriarci - dichiara Mariella Triolo, trapanese, presidente nazionale di Cna Impresa Donna - del significato profondo di questa parola, che spesso viene banalizzato.

Rispetto significa riconoscere i diritti dell'altro, significa riguardo, e implica l'astensione di qualsiasi azione possa offendere l'altro, implica la non violenza, in qualsiasi forma possa quest'ultima manifestarsi".

L'iniziativa di Cna Impresa Donna, spiega una nota, "nasce anche con l'intento di incentivare le donne che subiscono violenza, sia essa fisica o psicologica, a denunciare i loro aguzzini".

Nei messaggi che espongono sulle foto pubblicate su Facebook ed Instagram, le donne di Cna hanno, infatti, scritto anche il numero verde antiviolenza 1522, attivo sette giorni su sette 24 ore su 24. "Purtroppo - continua la Triolo - sono ancora poche le donne che hanno il coraggio di denunciare le violenze subìte.

Chiedere aiuto, parlarne con altre persone, è però un passo fondamentale per liberarsi da una condizione di sottomissione alla paura". (ANSA).