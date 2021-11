Pupi siciliani a Expo Dubai per un messaggio di fratellanza

(ANSA) - DUBAI, 20 NOV - I pupi siciliani approdano a Dubai per trasmettere al mondo un messaggio di fratellanza universale, rispetto e giustizia, valori essenziali della vita. In occasione della Giornata internazionale dell'infanzia, la compagnia Figli D'arte Cuticchio con le sue marionette siciliane presenta oggi e domani all'Expo 2020 uno spettacolo dedicato all'amore tra Ruggiero e Bradamante, i due amanti raccontati da Ludovico Ariosto nell'Orlando Furioso.

"I pupi non hanno passaporto e viaggiano ovunque da sempre, Dubai però mancava all'appello. Siamo molto contenti perché essere all'Expo è un po' come essere in tutto il mondo contemporaneamente", ha raccontato Giacomo Cuticchio della compagnia. Quella di Ruggiero e Bradamante "è la storia di due giovani che si innamorano, lei cristiana e lui pagano che poi abbraccerà la fede di Cristo per amore. I due si inseguono continuamente, si perdono e si ritrovano" e "rappresentarlo anche per i più piccoli è una soddisfazione grande. Non c'è età o distanza che possa dividere l'emozione diretta trasmessa da un pupo siciliano".

La compagnia porta in scena all'Expo quattro spettacoli tra oggi e domani, in un progetto realizzato con il contributo ed il sostegno del ministero della Cultura. "Trasmettere una tradizione è sempre una questione di identità. Sapere da dove proveniamo e dove vogliamo andare ci aiuta a capire chi siamo, e questo il teatro dei pupi lo ha sempre insegnato. Si gioca di emozioni genuine, l'amore, il coraggio, l'epicità tipica di questo teatro antico che rappresenta oggi ancora i valori essenziali della vita: il rispetto, il castigo per i deboli, la giustizia. Sono storie di cavalieri che ancora oggi ci suggeriscono un modo migliore di vivere", sottolinea Cuticchio.

"Bradamante e Ruggiero potrebbero essere due giovani del terzo millennio, magari lei palestinese e lui israeliano che si incontrano e si uniscono per amore prr dire basta alle guerre e alla violenza".

A Dubai, i pupi vogliono portare un messaggio di fratellanza universale: "Siamo tutti uguali, senza distinzione di colore della pelle, lingua o religione. Siamo tutti una grande famiglia, è il messaggio più importante da trasmettere alle nuove generazioni per costruire un mondo migliore". (ANSA).