Covid: nuova stretta contro movida nei week end a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 29 OTT - Stretta sulla movida in centro storico a Palermo per evitare caos e assembramenti nei fine settimana. Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato una nuova ordinanza che di fatto proroga quella in vigore nell'ambito delle misure per il contrasto del Covid. Il provvedimento fino al 31 dicembre prevede la possibilità di interruzione del transito pedonale o veicolare in piazza Sant'Anna, piazza Magione e alla Vucciria "qualora si verifichi un affollamento all'interno di ciascuna area tale da non consentire l'effettuazione dei servizi di polizia".

Prorogata fino a fine anno anche l'ordinanza del sindaco di Palermo Leoluca Orlando che impone nei weekend dalle 20 alle 7 di mattina, ai commercianti il divieto di vendere alcolici e bevande in bottiglie di vetro e lattine. Stop anche alle bevande erogate dai distributori automatici. Resta consentita la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande se il consumo avviene all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate all'occupazione di suolo pubblico. La violazione delle disposizioni sarà punita con una sanzione amministrativa che va da 500 euro a 5 mila euro.

