Migranti: Papa usa parole richiesta archiviazione Mare Jonio

(ANSA) - AGRIGENTO, 24 OTT - Il papa, durante l'Angelus di oggi, ha citato le parole usate dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella nella richiesta di archiviazione per il capitano e l'armatore della nave Mare Jonio. Il pontefice lo ha fatto parlando dei respingimenti in Libia e dei migranti che non trovano accoglienza. "La Libia si ritiene non soddisfi i requisiti per poter essere considerata come un luogo sicuro ai fini dello sbarco all'esito del soccorso in mare" - aveva scritto il procuratore aggiunto Salvatore Vella, utilizzando le parole dell'alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) a cui proprio la Procura di Agrigento si rivolse per valutare se, al momento del soccorso di due imbarcazioni da parte della "Mare Jonio" in acque Sar libiche (il 9 maggio del 2019), la Libia fosse o meno in grado di offrire un porto sicuro. (ANSA).