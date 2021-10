Migranti: sindaco Pozzallo, come non ascoltare parole Papa?

(ANSA) - PALERMO, 24 OTT - "Come non tenere conto delle dichiarazioni di oggi di Papa Francesco che dalla finestra del Palazzo Apostolico in Vaticano ha chiesto "priorità al soccorso di vite umane in mare" ed ha invitato tutti i cattolici del mondo a non restare indifferenti davanti a questo dramma. Dal fronte laico, fa il paio con le dichiarazioni del Santo Padre, la sentenza del Tribunale di Agrigento che sancisce che non commette reato chi effettua il salvataggio in mare di migranti e li conduce in un luogo sicuro". Lo afferma in una nota il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna sottolineando che proprio nel suo comune si è appena concluso lo sbarco dei 406 migranti soccorsi dalla Sea Watch 3. "Sono giunti dopo tanta sofferenza nel porto di Pozzallo identificato, ancora una volta, come "Pos", porto sicuro, grazie alla struttura di accoglienza e al lavoro delle forze dell'ordine e di quelle sanitarie che garantiscono lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di sbarco".

"È di queste ore - prosegue il sindaco - la notizia, purtroppo, di due imbarcazioni a largo della Libia in difficoltà per il mare in tempesta. Eppure, nonostante tutto questo, l'emergenza migranti non è stata ancora posta come punto prioritario all'interno dell'agenda dei lavori del Governo nazionale, ritardo attenuato dall'impegno continuo e costante del Ministro degli Interni Lamorgese, né tantomeno ha trovato spazio nelle discussioni in ambito europeo". (ANSA).