Migranti: L. Orlando, basta con indifferenza Ue salvare vite

(ANSA) - PALERMO, 24 OTT - "Non è più tempo per l'indifferenza degli Stati e di un'Unione Europea che, con un comportamento incomprensibile, continua a svilire il fondamentale diritto alla vita. Ancora una volta la situazione è drammatica e ci troviamo davanti ad un nuovo potenziale genocidio". Lo afferma il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando le notizie riguardanti due imbarcazioni di migranti in difficoltà nel Mediterraneo.

"Oltre 120 persone si trovano alla deriva nel Mediterraneo al largo delle coste libiche, molti sono bambini. Bisogna istituire subito il Recs (Rescue European Civil Service), il servizio civile di salvataggio in mare che ho proposto lo scorso 9 maggio ai vertici dell'Unione Europea. Basta morti in mare, si difenda la vita". (ANSA).