Green pass: Miccichè, all'Ars non si entra senza carta

(ANSA) - PALERMO, 19 OTT - "Stamattina abbiamo avuto un piccolo incidente, alcuni colleghi si sono presentati in portineria senza Green pass e correttamente gli assistenti non li hanno fatti entrare. Vorrei chiarire che qualsiasi iniziativa si voglia assumere lo si faccia, si presenti ricorso al Tar se si vuole: ma la legge dispone all'amministrazione di fare rispettare le disposizioni. Non si può entrare all'Ars senza Green pass". Così il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè in apertura della seduta parlamentare, commentando l'iniziativa di stamattina dei deputati Angela Foti e Sergio Tancredi, del gruppo parlamentare Attiva Sicilia.

"Invito i deputati che hanno fatto questa richiesta di ingresso senza Green pass pur sapendo che era inutile, a desistere da queste iniziative di protesta. Se la legge è illegittima e contraria alla Costituzione non siamo noi decidere", ha concluso Miccichè. (ANSA).