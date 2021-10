Comunali: in Sicilia affluenza 56,66%

(ANSA) - PALERMO, 11 OTT - In Sicilia l'affluenza per il voto alle comunali in 42 cittadine (13 col proporzionale) è stata del 56,66%, in calo rispetto alle precedenti amministrative in cui si era votato solo un giorno. Erano chiamati alle urne 537.294 elettori (e non 568.357 come scritto in precedenza), hanno votato in 304.434. L'affluenza è in calo in tutti i comuni. A San Cipirello - 4929 elettori - (Palermo), dove il candidato sindaco è solo uno per l'esclusione di un altro, ha votato il 32,83% e il calo dei votanti è del 35,53%, a Vittoria (Ragusa) il calo è del 10,75%, ad Alcamo (Trapani) il calo è del 10,25%, a Montelepre (Palermo) il calo è del 12,16%, a Gioiosa Marea il calo è del 20,82%, ad Antillo (Messina), che nel 2016 aveva registrato il record di affluenza col 75,81%, il calo è del 19,07%. La provincia con l'affluenza maggiore è Messina col 63,45%; la più bassa Enna (dove si votava solo a Calascibetta) col 46,99% (ANSA).