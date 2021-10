Denunciata scomparsa anziano a Niscemi, avviate ricerche

(ANSA) - NISCEMI, 09 OTT - Un uomo di Niscemi di 86 anni, Giuseppe Alario, è scomparso giovedì mattina dopo essere uscito da casa per recarsi in un terreno di sua proprietà in contrada Bonaffini. L'uomo non ha fatto più rientro per il pranzo e da allora si è persa ogni traccia. I familiari hanno presentato una denuncia in commissariato e da quel momento è scattato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse attivato dalla Prefettura. Da questa mattina oltre 50 uomini appartenenti alle forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la polizia municipale, i volontari, stanno battendo palmo a palmo la zona anche con l'impiego di quattro droni e cani molecolari. Secondo gli investigatori l'anziano, che sarebbe uscito in ciabatte, non può avere fatto molta strada ma la zona dove si stanno effettuando le ricerche è particolarmente impervia. A coordinare gli interventi il commissariato dei Niscemi e il comando dei vigili del fuoco. L'ottantaseienne è di corporatura esile, alto intorno al metro e cinquanta, stempiato e brizzolato. Al momento della scomparsa indossava gli occhiali, pantaloni di una tuta blu, un maglione scuro e ciabatte. E' uscito senza documento di riconoscimento e senza soldi. Tutti coloro che sono in possesso di informazioni utili possono contattare il 112. (ANSA).