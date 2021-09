Terza dose: Figliuolo, pronti a estenderla ma decide scienza

(ANSA) - PALERMO, 20 SET - "I vaccini ci sono, ne ho parlato col ministro Speranza, tutti i presidenti di Regione sono pronti anche per partire con la terza dose per i residenti delle Rsa, gli over 80 e per il personale sanitario: questo non appena il Cts ci darà il via libera". Così il gen. Francesco Paolo Figliuolo, a Palermo. "Se ci dicono che bisogna dare la terza dose, che è un richiamo, alle altre fasce d'età lo faremo: è una decisione che prenderà la scienza", ha detto. "Lancio un accorato appello a tutti coloro i quali in questo momento sono esitanti, chiedete ai medici, agli infermieri e a chi ha ancora sulla pelle gli effetti del Covid. Qui non si tratta di obblighi o non obblighi, ma di salute pubblica e salute individuale.

Dobbiamo spingere su quest'ultimo miglio", ha aggiunto (ANSA).