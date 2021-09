Video Red bull su Palermo, supera milione di visualizzazioni

(ANSA) - PALERMO, 10 SET - In 48 ore lo spot della Red Bull racing "Ciao Palermo, Monza is calling. Il viaggio di Max Verstappen verso il Gran Premio d'Italia" ha superato il milione di visualizzazioni solo sul canale Red Bull di You tube. Lo stesso video girato su Praga e la Cecoslovacchia ha ottenuto in due mesi 1,6 mln di visualizzazioni. Migliaia i commenti di persone da ogni parte del mondo sulla bellezza della città ripresa dalla troupe in 4 giorni di lavoro lo scorso giugno. Sui social il video accende dibattiti. Alcuni affermano che la città ripresa nel video non è quella della realtà e continuano a lamentarsi delle strade chiuse al traffico per girare il video di 5 minuti.

Ma la stragrande maggioranza di chi commenta i vari post è felice della bellezza di Palermo che viene ripresa attraverso il tragitto dell'auto di F1, dal mercato di Ballarò, fino alla spiaggia di Mondello passando per i Quattro canti, il Foro Italico il parco della Favorita. Alla fine l'auto raggiunge il team Red Bull Racing Honda nel porticciolo mondelliano che la porterà al Gran Premio d'Italia su un barcone. (ANSA).