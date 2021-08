Dante: 'A riveder le stelle', spettacolo a Siracusa

(ANSA) - PALERMO, 19 AGO - Il Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri con "A riveder le stelle", spettacolo con Aldo Cazzullo, Sebastiano Lo Monaco e il musicista Edmondo Romano che andrà in scena il 31 agosto alle 21 al Teatro Greco.

Al centro dello spettacolo la linea forte e coinvolgente del racconto di Aldo Cazzullo, la voce di Sebastiano Lo Monaco e la musica di Edmondo Romano, polifiatista e compositore.

"Celebriamo Dante Alighieri - sottolinea l'assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - con un momento di grande suggestione, che ci consegna un messaggio intenso. Lo spettacolo è un inno a quell'Italia che, come la Venere di Botticelli, nasce da una culla di cultura, di bellezza e di arte che in Sicilia si fanno patria e attraverso i Canti della Divina Commedia ci mostrano, nella suggestione senza tempo del Teatro Greco, la grandezza degli uomini e l'abisso delle loro debolezze".

"Nel 2021, in una fase di rinascita dopo i lutti della pandemia, questo spettacolo - afferma Carlo Staffile, direttore del Parco archeologico di Siracusa - voluto e interamente finanziato dal Parco con il patrocinio della Fondazione Inda, vuole essere l'inizio di un nuovo percorso culturale: un 'riveder le stelle', una rinascita dopo l'oscurità della pandemia". (ANSA).