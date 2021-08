Vino: torna il Terre Sicane Wine Fest a Santa Maria del Bosco

(ANSA) - PALERMO, 09 AGO - Ultimi preparativi per la nuova edizione 2021 del "Terre Sicane Wine Fest" che si svolgerà dal 20 al 22 agosto nell'Abbazia di Santa Maria del Bosco a Contessa Entellina (Pa). Una manifestazione dedicata al vino da degustare osservando la bellezza del paesaggio e delle tradizioni locali.

"Un programma intenso e immersivo - spiega il sindaco di Contessa Entellina Leonardo Spera - che propone la riscoperta del nostro borgo arbëreshë nel quale le architetture bizantine raccontano una storia di accoglienza che ha saputo fare del passaggio di tanti popoli e culture un'unica comunità che conserva intatte le sue molte anime".

Il vino è scelto, ancora una volta, come ambasciatore di un distretto fertile e ricco di biodiversità, quell'ovest di Sicilia forse ancora poco conosciuto ma ricco di tesori da scoprire.

L'apertura dei lavori è prevista per il pomeriggio del 20 Agosto, quando una giuria di tecnici e giornalisti specializzati decreterà dopo una degustazione alla cieca, il vincitore del secondo "Concorso Enologico Terre Sicane Wine Fest": quest'anno focus sul Grillo, il vitigno autoctono a bacca bianca siciliano; seguirà in serata il convegno e la premiazione. Alle 20.30 prenderà il via l'evento Slow Food Sapori Medievali “cena del bio distretto dei borghi sicani” (prenotazione obbligatoria https:bit.ly/3CoM0XV) con un menù dedicato ai sapori locali. La seconda giornata vedrà l'inaugurazione dell'enoteca della Strada del Vino Terre Sicane nel pieno centro storico di Contessa Entellina alle 18.30, dopo il brindisi di rito il cantautore e cantastorie siciliano Mario Incudine suonerà in piazza dalle 21.00. Previsti anche una serie di educational tour; l'ultima giornata sarà sempre nel segno del vino e del cibo dei sicani. (ANSA).