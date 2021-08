Materiale bellico trovato in fondali isola Stromboli

(ANSA) - PALERMO, 05 AGO - Militari del nucleo carabinieri subacquei di Messina e gli equipaggi delle motovedette CC 810 "Ganci" e CC N802 "Frau" hanno rinvenuto numerose cartucce, anche di grosse dimensioni, in cattivo stato di conservazione e, in parte, ricoperte dalla vegetazione, su un fondale nello specchio acqueo dell'isola di Stromboli, a circa 10 metri di profondità. Dai primi accertamenti emerge che il materiale bellico era trasportato da una nave Liberty, di costruzione americana e battente bandiera francese, diretta in Vietnam, naufragata negli anni '50 sul fondale già parzialmente bonificato anni fa. (ANSA).