Droga: piantagione nel Catanese, un arresto

(ANSA) - MINEO, 29 LUG - Una piantagione di 202 piante di canapa indiana è stata scoperta nelle campagne di Mineo (Catania dai carabinieri della locale Stazione coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato "Cacciatori di Sicilia", che hanno arrestato un uomo di 39 anni per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. La piantagione, in località Gesso di Verderame, era sul sul fondo di una vallata.

Le piante erano alte fino a 160 centimetri . In casa dell'uomo, che è stato posto ai domiciliari, sono stati trovati semi di canapa indiana, un bilancino di precisione, un foglio con annotazioni di contabilità legata alla vendita della droga e di riviste specializzate per la coltivazione della cannabis indica. (ANSA).