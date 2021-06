Vaccini: bottiglietta di olio in regalo a chi riceve la dose

(ANSA) - ALCARA LI FUSI, 19 GIU - Vaccini a km zero ed in regalo una bottiglietta di olio ad ogni vaccinato. L'iniziativa è stata organizzata ad Alcara Li Fusi dall'ufficio del commissario Covid 19 di Messina, da Coldiretti, dall'Asp e dal Comune dei Nebrodi. Ed è la Coldiretti sta regalando a tutti i vaccinati una bottiglietta di olio, prodotto tipico del territorio, anche questo a chilometro zero. "Da quando è iniziata l'emergenza Covid - afferma Carmelo Tarantino, vice direttore Coldiretti Messina - la Coldiretti non si è mai fermata. Nella prima fase abbiamo contribuito a portare il cibo a domicilio incrementato notevolmente il nostro supporto solidale alle famiglie bisognose, adesso stiamo contribuendo alla fase forse più importante: la vaccinazione. Siamo impegnati sia in Sicilia sia in Italia insieme alle istituzioni per fare quello che oggi abbiamo fatto ad Alcara Li Fusi: aiutare i cittadini a vaccinarsi perché è l'unica arma a disposizione per vincere questa guerra".

"Sono soddisfatto del successo di vaccini a km zero.- afferma il commissario per l'emergenza Covid 19 di Messina, Alberto Firenze -. Una proposta che è stata accolta benissimo in tutti i comuni dove è stata l'autoemoteca con più di 8.000 vaccinazioni già effettuate. Siamo certi che sarà lo stesso anche nei successivi comuni. Ringrazio l'amministrazione di Alcara li Fusi e Coldiretti che in questo caso stanno coniugando l'attenzione per la salute e il mangiare sano, attraverso prodotti scelti del territorio. Oggi alle 13 già sono stati somministrate 160 dosi". (ANSA).