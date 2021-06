Mafia:Scarpinato,stagione stragi anticipata da eversore nero

(ANSA) - PALERMO, 16 GIU - "A marzo del 1992 Ciolini, un uomo vicino ai Servizi e alla estrema destra viene arrestato e gli trovano un'agenda con numeri della Cia, della Dea americana. A un certo punto scrive una lettera al giudice istruttore di Bologna annunciando una nuova strategia della tensione e annunciando l'omicidio di un politico della Dc e che da maggio a luglio ci sarebbero state una serie di esplosioni finalizzate alla creazione di un nuovo ordine deviato massonico. Otto giorni dopo, viene ucciso Salvo Lima".

Lo racconta l'ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato audito dalla commissione regionale Antimafia parlando del contesto in cui maturarono le stragi del '92 e riferendo di un progetto eversivo finalizzato a destabilizzare le istituzioni che avrebbe visto come protagonisti mafia e apparati deviati dello Stato.

"Ciolini - spiega - disse che il piano era della mafia, della Ndrangheta, della massoneria e della destra eversiva e aggiunse che ci sarebbe stata una seconda fase per distogliere l'opinione pubblica dall' impegno contro la mafia. E arrivano le stragi del 93" . (ANSA).