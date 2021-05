Comuni: protocollo intesa Anci giovani Sicilia e Coldiretti

(ANSA) - PALERMO, 18 MAG - Grazie al lavoro di Anci Giovani sicilia e Coldiretti Giovani Impresa Sicilia, sono stati consegnati oggi agli amministratori siciliani 80 pacchi contenenti generi alimentari, da consegnare ai comuni per lo smistamento alle famiglie bisognose locali. Una iniziativa che ha coinvolto gli amministratori e le coordinatrici di Coldiretti, in particolare il consigliere comunale di Bagheria Anna Zizzo e Letizia Calcara, che in sinergia con il presidente Anci giovani sicilia Leonardo Spera ed il coordinatore regionale Coldiretti Giovani imprese Sicilia Massimo Piacentino, hanno già in programma altri eventi. Il protocollo di intesa le due organizzazioni, ha reso noto il presidente di Anci giovani Sicilia e sindaco di Contessa Entellina Leonardo Spera, verrà presentato nei prossimi giorni (ANSA).