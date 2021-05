A Enna opera artista Rocca contro satelliti in disuso

(ANSA) - ENNA, 14 MAG - Una sfera di tre metri di diametro rivestita con lastre di alluminio e altri materiali, tutti di riciclo. "Space capsule mr 510 912" è l'ultima opera dell'artista Michele Rocca dedicata al tema della presenza di rifiuti attorno all'orbita terrestre. Intorno alla terra vagano ben 22mila satelliti in disuso. L'opera è stata installata in piazza santa Lucia a Enna Bassa. Ambiente, spazio,e pace sono tematiche ricorrenti nei lavori che caratterizzano la produzione artistica di Michele Rocca, il cui focus primario è, da sempre, sulla manipolazione della materia.

Giá nel 1994, con la produzione dei lavori di plastica intitolati "I Ciralò", Rocca poneva la sua attenzione sul grave problema dei rifiuti abbandonati in mare.

"Space capsule mr 510 912", è stata donata dall'artista alla città di Enna. (ANSA).