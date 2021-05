Alimentare: presentata "Feluca" nuova birra siciliana

L' etichetta "birra Sikania" di Messina ha presentato oggi al Comune la sua nuova birra, la cui identità territoriale con Messina è lampante: si chiama birra Feluca, come le imbarcazioni tipiche dello Stretto usate per la pesca del pesce spada. Questa mattina, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la presentazione ufficiale del marchio, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Messina Cateno De Luca e dell'assessore alle attività produttive, Dafne Musolino, di Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio, di Daniele De Vincenzo, Ceo e Cofounder di Birra Sikania. La delicatezza e il senso di freschezza sono gli elementi che contraddistinguono il nuovo prodotto, frutto di una giusto equilibrio tra frumento e luppolo. Non a caso la bevanda è ottima come accompagnamento a carni delicate o a pesce, dice il produttore.

"Ci auguriamo che il progetto birra Feluca possa essere preso a cuore dalla città di Messina - ha affermato Daniele De Vincenzo - suscitando quella voglia di ripartenza ed entusiasmo che manca da tanto tempo a questa città. Abbiamo un potenziale incredibile che dobbiamo sfruttare al meglio, ma che può essere potenziato soltanto se ci crediamo."