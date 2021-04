"Porto&Riporto", libri usati con la spesa a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 22 APR - Il centro internazionale multimediale d'crte contemporanea Extroart ha deciso di realizzare "Porto&Riporto", l'iniziativa che dal 2005 promuove la lettura e lo scambio di libri usati, in occasione della Giornata mondiale del libro promosso dall'Unesco, che si svolgerà domani, 23 aprile.

In collaborazione con le case editrici Thule, Isspe (Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici) e l'associazione di Storia Postale Siciliana, saranno messi disposizione circa duemila volumi, che dieci commercianti consegneranno a domicilio insieme alla spesa giornaliera.

"Lo scambio di libri - dice Ludovico Gippetto, ideatore dell'iniziativa e presidente di Extroart - deve leggersi come un gioco attraverso cui stimolare la voglia di leggere, aprendosi anche ai suggerimenti lasciati da un donatore sconosciuto, nella forma di piccole annotazioni, passi sottolineati". (ANSA).