Su Sky La Traviata del Teatro Massimo Bellini Catania

(ANSA) - PALERMO, 31 MAR - Una nuova edizione de La traviata di Giuseppe Verdi prodotta dal Teatro Massimo Bellini di Catania in collaborazione con Classica HD andrà in onda in prima visione e in esclusiva sabato 3 aprile alle 21.00 su Classica HD (Sky, canale 136). Nell'opera per la prima volta il Bellini di Catania diventa sfondo e scenografia della messa in scena dell'opera; per la prima volta, La traviata in questo teatro diventa un film, diretto dal regista Francesco Fei. Una conferenza stampa in diretta streaming è stata organizzata stamattina dall'ente lirico etneo per presentare la produzione, concepita e condivisa coralmente dai due registi, Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, dal Sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano e dal Direttore artistico Fabrizio Maria Carminati.

Tra gli interpreti nei ruoli principali il soprano russo Irina Lungu (Violetta), il tenore Stefan Pop (Alfredo), il baritono Franco Vassallo (Germont).

L'Orchestra e il coro del Teatro Massimo Bellini sono diretti da Fabrizio Maria Carminati, maestro del coro Luigi Petrozziello; le coreografie sono di Lino Privitera; i costumi di Giovanna Giorgianni, le luci di Antonio Alario. "Il Teatro Bellini - ha detto l'assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana Manlio Messina - si riafferma come una delle massime istituzioni culturali d'Italia, non avendo fermato la propria attività nemmeno un giorno in questi duri mesi di chiusura al pubblico. In attesa di poter ritornare tutti insieme a teatro, ci godremo da remoto questa certamente superba Traviata, grazie agli strumenti che ci sono concessi dalla tecnologia. C'è una grande voglia di ripartire e questo evento di assoluto pregio servirà a dare il la ad una grande stagione di rinascita per la cultura, per Catania e per la Sicilia intera". (ANSA).