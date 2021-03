Porti: investimenti per 400 mln su Palermo e Termini Imerese

(ANSA) - PALERMO, 29 MAR - Sarà inaugurata il prossimo 25 giugno la nuova stazione marittima del Porto di Palermo. L'opera di ristrutturazione è costata 26 milioni di milioni di euro e i lavori sono durati due anni. Lo ha detto il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale (AdSP), Pasqualino Monti, durante la presentazione del progetto "Interfaccia", la riqualificazione delle aree che separano il porto di Palermo dal centro storico cittadino.

"Complessivamente, in poco più di tre anni - ha detto Monti -il piano di investimenti per i porti di Palermo e Termini Imerese è stimato nell'ordine di oltre 400 milioni di euro. Di questi, 35 milioni serviranno per l'interfaccia porto-città (progetto su cui è stato ottenuto il finanziamento europeo), altri 36 per le opere di dragaggio e altri 26 per il Molo trapezoidale. E ancora: 120 milioni per il bacino da 150 mila Tpl, 2 milioni per la banchina Sammuzzo e il terminal aliscafi, 92 per i consolidamenti delle banchine, 4 per la riqualificazione del porticciolo di Sant'Erasmo e 5,5 per le opere di protezione a mare dello stesso. A Termini, invece, i finanziamenti inglobano i 25 milioni del sopraflutto, i 26 del sottoflutto, i 36 del dragaggio e i 16 della rifioritura della mantellata, cioè la sistemazione della scogliera di protezione. In totale, nei quattro porti dell'AdSP gli investimenti salgono a 530 milioni: sono già state collaudate opere per 298 milioni e tutte le altre sono in corso. Gran parte dei cantieri (55 quelli aperti) chiuderà nel 2021. Per gli interventi più impegnativi, si traguarda per step al 2023/24". (ANSA).