Vaccini: Orlando, Hub Palermo conferma sinergia istituzioni

(ANSA) - PALERMO, 24 FEB - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha preso parte stamattina all'inaugurazione del Centro di vaccinazione anti-Covid allestito presso i locali comunali della Fiera del Mediterraneo dalla struttura Commissariale regionale. Il sindaco ha ricordato che già dal 30 ottobre la Fiera ospita il 'Drive-in' per effettuare i tamponi. "Curare e prevenire - ha detto - è esattamente l'impegno di tutti. Per questo a partire dal 30 ottobre l'Amministrazione comunale di Palermo ha messo a disposizione delle autorità sanitarie l'intera Fiera del Mediterraneo per le attività di test anti-Covid con il drive-in. Un'area certamente idonea che da quella data svolge un servizio importante ai cittadini attraverso la possibilità di fare uno screening con i tamponi e che adesso diventa una sede adeguata per effettuare i vaccini".

"Ancora una volta la collaborazione istituzionale - ha sottolineato Orlando - si rivela l'elemento fondamentale per poter superare l'attuale momento che richiede la collaborazione di tutti e il rispetto delle regole elementari di sicurezza da parte dei cittadini, che devono avere più paura del contagio che non delle possibili sanzioni per la violazione delle norme sulla prevenzione. Un immane sforzo per limitare il numero di morti e per arginare una tragedia mai conosciuta dal nostro paese".

