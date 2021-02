Mafia: clan a pentito, 'sei morto che cammina',35 ordinanze

(ANSA) - CATANIA, 23 FEB - E' in corso nella provincia etnea una vasta operazione antimafia della polizia di Catania, con l'impiego di centinaia di poliziotti, che sta eseguendo un'ordinanza per 35 indagati disarticolando la cosca Santangelo-Taccuni di Adrano, espressione territoriale della 'famiglia' Santapaola-Ercolano. Il clan aveva fatto affiggere per le vie di Adrano un necrologio con l'annuncio della morte di un neo-collaboratore di giustizia con la scritta 'Valerio Rosano, di anni 26' e il luogo e l'orario dei presunti funerali.

Uno degli esponenti del clan intervistato dalla trasmissione 'Striscia la notizia', aveva definito il pentito "un morto che cammina". L'inchiesta, denominata 'Adrano Libera', è coordinata dalla Dda della Procura di Catania. Una conferenza sull'operazione si terrà alle 11 nella sala Raciti del X Reparto Mobile di Catania. (ANSA).