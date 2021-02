Precipita in burrone a Noto, soccorso da elicottero Drago 68

(ANSA) - NOTO, 20 FEB - Un catanese di 43 anni è precipitato in un burrone mentre stava compiendo un'escursione a San Corrado di Fuori, una località della contrada Carosello di Noto, nel Siracusano. A chiedere aiuto è stata la sorella che era con lui al momento dell'incidente. L'uomo è stato recuperato da vigili del fuoco del nucleo Speleo alpino fluviale (Saf) che era a bordo dell'elicottero Drago 68 del reparto volo di Catania. Sul posto erano presenti carabinieri e personale del 118. I pompieri lo hanno soccorso, imbragato su una barella rigida e portato sull'elicottero con un verricello. L'uomo è ricoverato in codice rosso per traumi e una frattura al Trauma center nell'ospedale Cannizzaro di Catania, ma non è considerato dai medici in pericolo di vita. (ANSA).