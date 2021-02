Università: Catania, nuovo logo per social e merchandising

(ANSA) - CATANIA, 15 FEB - L'Università di Catania, fondata nel 1434, ha fatto realizzare un nuovo logo da utilizzare nella comunicazione, soprattutto, sui social e per il merchandising.

Lo storico logo dell'Ateneo rimarrà e conserverà le sue tradizionali funzioni. Il percorso di rebranding è stato affidato alla società Imille.

Unendo i simboli più noti della città - l'elefante di Catania e l'Etna - Imille e il team di docenti dell'Università hanno ideato un pittogramma, elemento centrale del brand, che rappresenta l'essenza dell'Università e della città. "Non è stato facile conciliare tradizione e innovazione - spiega il rettore Francesco Priolo - credo che ci siamo riusciti perché lo staff della comunicazione di UniCt ha incontrato un gruppo di creativi di altissimo livello, che hanno fatto propri i valori e gli obiettivi del nostro Ateneo. Ci sentiamo pronti - aggiunge il rettore - per affrontare il futuro e proiettare in maniera chiara e coordinata la nostra identità visiva verso la comunicazione del terzo millennio". (ANSA).