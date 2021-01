Fondò scuola per piccoli geni, morto prete nel palermitano

(ANSA) - PALERMO, 24 GEN - Era conosciuto per aver fondato, alla fine del 1960, il centro per ragazzi con un quoziente intellettivo più alto della media, in contrada Cerasella, sulle Madonie nel Palermitano. È questa l'eredità che lascia don Calogero La Placa, morto a 96 anni, già arciprete di Petralia Soprana. La sua idea fu quella di dare vita a una scuola sperimentale per piccoli geni. Un'esperienza didattica innovativa per la Sicilia, iniziata nel 1967 e conclusa nel 1975.

I ragazzi che frequentarono quello che fu ribattezzato "Villaggio Maurizio Carollo" o "del superdotato", avevano superato tutti una rigorosa serie di test selettivi curati da psicologi ed esperti del Mensa, associazione internazionale riservata a chi possiede un alto quoziente intellettivo e di cui don La Placa fu uno dei primi componenti italiani. Lungo l'elenco dei "cervelloni" che hanno frequentato il centro, alcuni dei quali dall'infanzia difficile, reclutati nelle campagne madonite, altri scelti tra i più brillanti delle scuole statali e che oggi fanno i lavori più disparati. "Tutti figli di un percorso didattico rivoluzionario che, in quegli anni, attirò in Sicilia esperti da tutto il mondo - afferma il giornalista Giulio Giallombardo - Perfino la grande antropologa statunitense Margaret Mead, alla fine degli anni Sessanta, fu per qualche settimana ospite a Cerasella, insieme alla sua allieva di origini siciliane Josephine Danna, autrice di alcune pubblicazioni sul villaggio mai tradotte in Italia". (ANSA).