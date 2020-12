Prof. sospesa: giudice dichiara illegittima sanzione

(ANSA) - PALERMO, 14 DIC - Il giudice del lavoro Fabio Civiletti ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare comminata alla professoressa Rosa Maria Dell'Aria, alla quale verrà restituito lo stipendio di 15 giorni di sospensione.

Accolto il ricorso presentato dai legali Fabrizio La Rosa e Alessandro Luna, che hanno seguito il caso scoppiato a metà maggio dell'anno scorso dopo che in un elaborato, preparato in occasione della giornata della memoria, gli studenti avevano paragonato le leggi razziali del '38 contro gli ebrei, al decreto sicurezza nella parte che riguarda i migranti, inserendo alcune immagini dell'allora ex vice premier Matteo Salvini. (ANSA).