Tlc: potenziato sistema radar canale siculo-maltese

(ANSA) - CATANIA, 12 NOV - È stato ampliato ulteriormente il Sistema Hf radar del progetto "Calypso South" - Programma Interreg V A Italia-Malta 2014-2020 finalizzato al monitoraggio delle correnti marine superficiali nel canale siculo-maltese. Il sistema è composto da antenne radar Hf (due già installate a Pozzallo e a Marina di Ragusa, una terza sarà installata a Licata, mentre altre quattro sono presenti a Malta) e da una rete sofisticata di 10 stazioni meteorologiche installate sul territorio italiano e maltese.

Le ultime due stazioni meteo sono state installate nelle aree portuali di Pozzallo e Marina di Ragusa dal team dell'Università di Catania coordinato dal prof. Rosario Sinatra, responsabile scientifico del progetto per l'ateneo catanese.

"Da anni come Università di Catania, - spiega Sinatra - siamo impegnati in progetti scientifici che favoriscono lo sviluppo delle politiche nel Mediterraneo ponendoci degli ambiziosi traguardi per un futuro sostenibile con la promozione di una crescita socio-culturale ed inclusiva per i tutti i paesi transfrontalieri, tra cui Malta».

Negli ultimi anni grazie al progetto "Calypso South" - che trae vantaggio dagli sviluppi dei precedenti "Calypso" e "Calypso Follow On" - è stato possibile potenziare e favorire la sicurezza nel trasporto marittimo nell'area mediterranea, mitigando gli effetti di eventuali sversamenti, accidentali e deliberati, di idrocarburi a tutela delle aree costiere, con attività di monitoraggio costante delle correnti marine superficiali utili per tutelare le risorse marino-costiere e in caso di operazioni di "Search and Rescue" (SAR) per salvaguardare vite umane. Il progetto è realizzato da un partenariato costituito da University of Malta (capofila), Università di Palermo (Polo Universitario di Trapani), Transport Malta, Cutgana dell'Università di Catania, Arpa Sicilia e Cnr di Capo Granitola. (ANSA).