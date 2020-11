Migranti: sbarchi in serie a Lampedusa, hotspot al collasso

(ANSA) - AGRIGENTO, 03 NOV - Continuano senza interruzione gli sbarchi sull'isola di Lampedusa. Nelle ultime ore sono approdati 13 barconi, per un numero complessivo di 727 migranti.

Un ritmo che ricalca quello di luglio ed agosto e che non sembra destinato a diminuire, anche perchè le condizioni del mare vengono date come molto buone, anche per i prossimi due o tre giorni. Nell'hotspot d contarada Imbriacola ci sono in questo momento 1.263 migranti, un numero di gran lunga superiore alla capienza massima della struttura. La macchina dei trasferimenti è già al lavoro e davanti l'isola c'è la nave quarantena "Allegra" dove la Prefettura di Agrigento conta, nelle prossime ore, di trasferire 500 persone, tanti quanti sono i posti disponibili sulla nave che è vuota. (ANSA).