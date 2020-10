Covid:6 positivi nella Vibonese,rinviata partita con Catania

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 31 OTT - Cinque nuovi casi di positività al Covid sono stati riscontrati tra i calciatori del gruppo squadra dell'U.S. Vibonese Calcio che milita nel campionato di serie C. A comunicarlo è la società all'esito dei tamponi effettuati ieri.

I nuovi contagi si aggiungono ai sei già registrati nella giornata di ieri, per un totale di 11 casi complessivi. I test sono stati previsti dopo la gara contro la Viterbese, formazione all'interno della quale sono stati rilevati diversi casi di contagio da Covid.

La società rossoblù, nell'espletare ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale, ha provveduto all'isolamento dei tesserati contagiati, secondo le disposizioni vigenti. Nel frattempo la Lega ha disposto il rinvio, a mercoledì 18 novembre, della gara Catania-Vibonese prevista per domani. (ANSA).