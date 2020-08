Trapianto utero:Centro Nazionale,evento storico per Italia

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Un evento storico" per l'Italia: il Centro Nazionale Trapianti (Cnt) definisce così il primo trapianto di utero eseguito in Italia, nel Centro trapianti del Policlinico di Catania in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Cannizzaro, realizzato dopo una ricerca durata 14 mesi e che ha coinvolto tutta la Rete trapiantologica nazionale.

Realizzato sulla base di un protocollo approvato dal Centro nazionale trapianti nel giugno 2018, l'intervento è stato eseguito su una donna di 29 anni nata priva di utero a causa della rara malattia congenita chiamata sindrome di Rokitansky.

