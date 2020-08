Eolie: invasione di turisti, assembramenti nei porti

(ANSA) - LIPARI, 10 AGO - E' "invasione" di turisti alle isole Eolie. "Ancor di più dello scorso anno - dicono gli operatori - anche nel mese di luglio. I porti sono letteralmente invasi in barba all'assembramento vietato. Sia a Lipari che a Stromboli e Panarea, nonostante la nuova ordinanza anti covid del sindaco Marco Giorgianni e i controlli della guardia costiera presente". Nelle isole gli assembramenti sono un po' ovunque e non tutti indossano la mascherina, tanto che per intensificare i controlli i carabinieri sono giunti anche da Milazzo e con guardia di finanza e polizia municipale attuano "blitz" continui anche di notte, con denunce e sanzioni ai proprietari dei locali. A Panarea due discoteche sono state chiuse, mentre a Lipari è stato denunciato il proprietario di un locale che organizzava serate danzanti. A Lipari si registra un'alta presenza di minorenni. (ANSA).