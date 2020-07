Mostre: a Palermo riapre personale Nicola Pucci a Villa Zito

(ANSA) - PALERMO, 01 LUG - E' stata la mostra più visitata del primo trimestre dell'anno, a Palermo: le tele e le sanguigne di Nicola Pucci - esposte a Villa Zito, sede della Fondazione Sicilia, in collaborazione con Settimana delle Culture - hanno raccolto ogni giorno decine di visitatori, ma anche di collezionisti e appassionati. Numeri importanti, ma la pandemia ha cristallizzato tutto. E ora si riparte, in collaborazione con il festival RestART, organizzato dagli Amici dei Musei e da Digitrend, la personale "Nicola Pucci. Opere 1999 - 2019", ritorna visitabile, ogni venerdì e sabato dal 3 luglio al 29 agosto, dalle 19 a mezzanotte. Biglietto: 3 euro con la visita all'intera collezione di Villa Zito.

Un viaggio in mondi onirici, popolati da figure che si muovono in contesti impossibili: un percorso impaginato da Paola Nicita, sfacciatamente surreale ed estremamente realistico, carico di energie catartiche, condensato anche in una piccola quadreria-sommario che raccoglie gli ultimi vent'anni di attività del pittore palermitano. Che ha presentato anche un suo coté del tutto inedito, visto che ha esposto anche la sua prima scultura. (ANSA).