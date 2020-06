Mafia: trovato morto ex collaboratore di giustizia

(ANSA) - VITTORIA, 30 GIU - Un ex collaboratore di giustizia, Orazio Sciortino, 50 anni, è stato trovato morto nelle campagne di Vittoria, nel Ragusano. Il cadavere dell'uomo è stato trovato per terra, in un terreno di sua proprietà, con segni di violenza sul collo. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Ragusa e dal commissariato di Vittoria. Gli investigatori sono in attesa dell'esame del medico legale per capire se l'uomo sia stato ucciso o si sia tolto la vita. Sciortino, vicino al clan mafioso di Vittoria Dominante Carbonaro, oltre ad avere collaborato con la giustizia aveva piccoli precedenti penali per furto. (ANSA).