Assessore Sicilia su Fb fa fotomontaggio Conte in manette

(ANSA) - PALERMO, 27 APR - L'assessore al Turismo della Regione siciliana, Manlio Messina (Fdi) ha pubblicato sulla pagina personale di Facebook un fotomontaggio che ritrae il presidente del consiglio Giuseppe Conte in manette tra due carabinieri con la scritta 'fase 3', con l'hastag #maseiserio?.

L'immagine è stata rimossa da Messina, dopo che ha sollevato polemiche e dure prese di posizione da parte di diversi esponenti politici, dal M5s al Pd, che hanno chiesto le dimissioni dell'assessore: "Si stanno alzando polemiche dai soliti noti - scrive l'assessore su Fb - per una vignetta ironica che ho postato ieri sul Premier Conte. È ovvio che la satira in questo paese, almeno fino a questo momento, è consentita. Non vi è alcuna offesa per nessuno ma un semplice modo per sdrammatizzare le ulteriori condizioni cui ci costringe il Governo nazionale"..