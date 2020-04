Covid-19 in calo, Sicilia verso stretta

(ANSA) - PALERMO, 7 APR - In Sicilia i numeri dei contagi e dei ricoveri per Covid-19 sono in calo da tre giorni, così il governo Musumeci sta lavorando a una nuova ordinanza con misure e controlli più rigidi in vista delle festività pasquali.

L'obiettivo è una stretta difensiva proprio in una fase di calo delle contaminazioni.