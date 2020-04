Musumeci e sindaci, no a passeggiate

(ANSA) - PALERMO, 1 APR - No alle passeggiate genitori-figli.

E' la posizione assunta in Sicilia dal governatore Nello Musumeci e condivisa dai sindaci di Palermo e Messina, Leoluca Orlando e Cateno De Luca. "Le passeggiate si faranno quando finirà l'emergenza, se passa l'idea che ormai il peggio è passato è la rovina", sostiene Musumeci. Per Orlando "restare a casa ora è l'unico modo che abbiamo al momento per proteggerci", mentre De Luca attacca Roma: "Ancora una volta il governo genera confusione: non ho nessuna intenzione di consentire passeggiate o attività motorie di qualsiasi tipo".