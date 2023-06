Donazione sangue, militari Brigata Sassari protagonisti

(ANSA) - SASSARI, 14 GIU - Un gesto di grande generosità, la donazione di sangue, che denota vicinanza alla popolazione e sensibilità nei riguardi di una problematica, la carenza di emocomponenti, che in Sardegna rappresenta un problema ricorrente. Un gesto che oggi le donne e gli uomini della Brigata "Sassari" hanno compiuto con grande partecipazione, presentandosi al Centro trasfusionale dell'Aou di Sassari, in via Monte Grappa.

Un gruppo nutrito di donne e uomini della Brigata "Sassari", al comando del generale Giuseppe Bossa, hanno risposto alla campagna di sensibilizzazione che l'Azienda di viale san Pietro sta portando avanti da tempo. Un atto che assume anche un significato di grande attenzione se si pensa che proprio oggi, 14 giugno, ricorre la Giornata mondiale del donatore di sangue.

Un'occasione per evidenziare il valore della cultura del dono per aiutare chi, ogni giorno, deve sottoporsi a una trasfusione per curare una patologia o necessita di sangue per un intervento chirurgico. Al secondo piano di via Monte Grappa il direttore generale Antonio Lorenzo Spano, il direttore amministrativo Dolores Soddu, il direttore del Centro trasfusionale Pietro Manca, hanno incontrato il generale Giuseppe Bossa e dato il benvenuto ai militari.

"La Brigata Sassari ci è sempre stata vicino - ha detto il direttore generale dell'Aou di Sassari, Antonio Lorenzo Spano - e continua a farlo venendo qui, al nostro Centro trasfusionale, a donare il sangue. E per questo non possiamo che ringraziarli per questo atto di generosità. Ci hanno aiutato tantissimo, anche nel periodo Covid, naturalmente in altro modo, e questo denota la loro vicinanza alla cittadinanza. «In Sardegna il problema del sangue è molto sentito. Per questo motivo è necessario rivolgersi a tutta la popolazione per andare a donare, chi vuole può farlo qui al nostro centro, nei vari centri regionali o in quelli delle associazioni. C'è davvero una grande necessità di emocomponenti, un appello forte che rivolgiamo a tutti", ha concluso Spano. (ANSA).