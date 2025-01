Data alle fiamme l'auto di un finanziere a Siniscola

Nuovo atto incendiario a Siniscola. Stavolta è stata presa di mira l'auto di un militare della Guardia di Finanza di Nuoro. Manca ancora l'ufficialità ma le fiamme sono quasi certamente di origine dolosa.

L'allarme è stato lanciato poco prima della mezzanotte in via Vivaldi. Sul posto è intervenuta la squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola. La squadra VF ha lavorato per l'estinzione delle fiamme, la bonifica e la messa in sicurezza ma la vettura, un Mitsubishi Pajero, ha subito gravi danni..

Sul posto anche i carabinieri e la polizia per le indagini di competenza.

Nel territorio di competenza della compagnia dei carabinieri di Siniscola sono 42, dal 2024, gli episodi di incendi a danni di automezzi parcheggiato in strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA