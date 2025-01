Abbanoa, nuove apparecchiature e reti idriche a Sassari

Per martedì 4 febbraio 2025 i tecnici di Abbanoa hanno in programma due interventi: il primo è quello di manutenzione straordinaria nella rete idrica di Li Punti. Nel dettaglio, saranno installate delle nuove apparecchiature idrauliche nel nodo idraulico all'incrocio tra via Era e via Cosseddu. A beneficiarne sarà l'intera rete idrica al servizio dell'utenza.

I lavori saranno eseguiti dalle 8.30 alle 13.30: durante questa fascia oraria si verificheranno interruzioni e cali di pressione nel quartiere. L'erogazione sarà ripristinata prima dell'orario prestabilito qualora i lavori dovessero essere terminati in anticipo.

Il secondo intervento riguarda la messa in esercizio delle nuove condotte realizzate nelle vie Fermi e Genova. Si tratta di un intervento importante che consente di mandare definitivamente in pensione le vecchie tubazioni soggette a continue rotture e ostruzioni. La zona potrà finalmente fare affidamento su una nuova rete idrica in ghisa sferoidale, materiale che garantisce una migliore tenuta. Durante le operazioni di disconnessione delle vecchie condotte e collegamento delle nuove, tra le 8.30 e le 13.30 sarà necessario interrompere l'erogazione idrica sulla condotta distributrice al servizio della zona alta di Sassari: in mattinata si verificheranno, quindi, cali di pressione e interruzioni nei quartieri di San Giuseppe, San Paolo e Monserrato.

Questo ulteriore intervento di riqualificazione delle reti idriche della città di Sassari è stato finanziato tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione "Fsc": rientra nel pacchetto di interventi destinato a diversi centri dell'Isola destinati proprio all'efficientamento delle reti idriche. Sono tre gli appalti destinati a Sassari: quello in corso è il "lotto C". L'importo è di oltre un milione e mezzo di euro: sono interessate le vie Fermi, Barori, Contini, Genova, Chessa, Dolcetta, Lu Regnu, Padre Luca, Mereu, Pisurzi, Sari e Palmas.

In totale risultano in sostituzione quasi tre chilometri e mezzo di condotte.



