Otto persone denunciate dai carabinieri a Siniscola

Denunciate otto persone dai carabinieri della compagnia di Siniscola nel corso di una operazione di controllo straordinario del territorio. Tra loro anche un 45enne ed una 27enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio con il sequestro di circa 60 grammi di marijuana, 4 di hashish, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Un 42enne ed un 39enne sono stati denunciati per guida in stato. Nei guai anche un 19enne, un 40enne ed un 45enne per porto ingiustificato di coltelli a serramanico.

Lotta ai furti in abitazione: i carabinieri hanno denunciato un 45enne, sorpreso in ingiustificato possesso di grimaldelli in una zona residenziale di Siniscola. Durante i controlli i militari hanno segnalato al Prefetto 5 assuntori di sostanze stupefacenti e sequestrato complessivamente considerevole quantità di marijuana e hashish. I servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA