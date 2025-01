Lavori in stazioni e binari, cancellazioni e modifiche ai treni

Per lavori di manutenzione straordinaria da parte Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) in diverse stazioni la circolazione ferroviaria è interessata da alcune modifiche.

Nel dettaglio dall'1 febbraio al 31 maggio i treni regionali tra Olbia e Golfo Aranci e viceversa saranno cancellati. Prevista una riprogrammazione del servizio con corse bus e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale. I treni delle linee Cagliari - Olbia e Macomer - Ozieri Chilivani - Olbia partiranno e arriveranno nella stazione di Olbia Terranova anziché Olbia San Simplicio. I bus effettuano fermate nei piazzali antistanti alle stazioni ad eccezione di: Olbia Terranova, viale Rudalza 84 e Marinella in località villa Eucaliptus.

Dall'1 febbraio al 14 aprile sono previste modifiche di orario ai treni sulle direttrici Cagliari - Ozieri Chilivani - Sassari - Porto Torres Marittima; Cagliari - Oristano - Macomer - Olbia Terranova; Cagliari - Decimomannu.

Sulla linea Oristano - Macomer il bus CA126 partirà alle 21:10 invece che alle 20:56. Il bus effettuerà le fermate nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di Oristano (fermata presso centro intermodale in via Ghilarza).

I lavori, per l'ammontare complessivo di 10 milioni di euro, riguardano le stazioni di Olbia e Golfo Aranci che saranno interessate da interventi all'armamento e al segnalamento con l'installazione di otto nuovi scambi e con il rinnovo dei binari di stazione, mentre proseguiranno le attività di manutenzione straordinaria della sede ferroviaria e di ripristino e sostituzione delle reti di protezione della linea.

Al via, sempre nella stazione di Olbia, gli interventi di riqualificazione e valorizzazione del fabbricato viaggiatori, dei fabbricati accessori e delle aree esterne, oltre al miglioramento dell'accessibilità allo scalo con la realizzazione di un nuovo sottopasso di stazione passante fronte Basilica di San Simplicio. L'intervento si completa con la realizzazione di marciapiedi alti 55 cm. (standard europeo di interoperabilità), per facilitare la salita e la discesa dai treni e di nuove pensiline a servizio dei binari. Verranno anche riqualificate le fermate di Rudalza e Cala Sabina, collocate lungo la linea Olbia - Golfo Aranci.



