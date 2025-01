Estorce 100mila euro a un invalido, arrestato 42enne a Sanluri

Ha avvicinato un pensionato, si è finito suo amico, gli ha chiesto in prestito denaro e infine lo ha minacciato riuscendo a estorcergli 100mila euro tra gioielli e denaro.

E' accaduto a Sanluri: arrestato per estorsione aggravata un 42enne. La vittima è un uomo di 62 anni, invalido civile, che all'inizio del mese si è presentato in caserma per denunciare quanto gli stava accadendo. Il pensionato ha raccontato ai militari che inizialmente il 42enne gli avrebbe chiesto piccoli prestiti dicendo di avere alcuni problemi economici.

"Nel corso dei mesi - spiegano i carabinieri - le richieste sarebbero aumentate sia di numero che di importo, accompagnandosi a minacce esplicite di violenza fisica nei confronti della vittima e della madre, nel caso in cui l'uomo si fosse rifiutato di consegnare ulteriore denaro o avesse raccontato quanto stava subendo".

Il pensionato avrebbe così consegnato circa 60.000 euro in contanti e gioielli per un valore stimato di ulteriori 40.000 euro. I carabinieri, ricevuta la denuncia della vittima, hanno fatto scattare le indagini che hanno avuto in questi giorni una improvvisa accelerazione: i carabinieri hanno scoperto che il 42enne aveva intenzione di abbandonare il territorio nazionale per trasferirsi in Svizzera. E' quindi scattato l'arresto: il 42enne si trova adesso ai domiciliari con braccialetto elettronico.



